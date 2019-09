Un policier fédéral frappe son cheval, «inadmissible» pour Gaia

Une scène de ce qu’il semble être de la maltraitance animale a été repérée de la part d’un policier bruxellois sur son cheval. La vidéo provoque un tollé sur les réseaux sociaux. «C’est inadmissible», a réagi Gaïa.

La scène s’est déroulée lundi après-midi à Bruxelles, au croisement de la rue Van Artevelde et de la rue des Six Jetons. Deux policiers se déplacent à dos de cheval dans les rues de la capitale. Soudain, un des canassons s’excite et presse le pas. Directement, le policier lui met une grosse claque dans l’oreille.