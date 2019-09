Deux organisations axées sur la culture de cannabis démantelées

La police de la zone Bruxelles-Ouest a démantelé deux organisations criminelles actives dans la culture et la vente de cannabis, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

Quelque 8.000 plants de cannabis, d’un rendement estimé de 10 à 15 millions d’euros par an, ont été saisis. Au total, 22 personnes ont été arrêtées, dont 17 sont en séjour illégal. Sur les 16 principaux suspects qui ont été mis à la disposition du parquet, 15 ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt. L’un d’entre eux a été libéré sous conditions et six autres l’ont été après audition.