Un crowdfunding pour la Station de Rêveurs à Saint-Josse

Depuis 2018, un théâtre à prix libre a ouvert ses portes à Saint-Josse. Spectacles et ateliers sont organisés dans cet espace féerique géré par la Compagnie des rêveurs afin de rendre la culture accessible à tous.

Quand on ouvre la porte de la station des rêveurs on quitte Bruxelles et on rejoint un monde fantastique, ou tout semble possible. Dans cet espace de près de 700 m2, plusieurs décors se mélangent : une salle de psychomotricité, un café, une pièce secrète soigneusement cachée, une salle de cinéma, et bien sûr, une scène de théâtre.