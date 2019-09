Kompany et Roofe ont repris l’entraînement avec Anderlecht

Vincent Kompany était sur la touche depuis sa blessure à Genk.

Vincent Kompany et Kemar Roofe étaient présents à l’entraînement collectif de ce mercredi. Blessé à Genk, Kompany est sur la touche depuis lors, ayant raté les réceptions du Standard et de l’Antwerp, ainsi que les déplacements des Diables rouges à Saint-Marin et en Ecosse et son jubilé.