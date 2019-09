Sans solution politique, la Porte d’Ulysse fermera ce dimanche

Sans solution politique, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés sera contrainte de fermer la Porte d’Ulysse à Haren dimanche matin.

«On doit rendre le bâtiment le 30 septembre. Mais il nous faut une dizaine de jours pour déménager. On espère encore qu’on nous permettra de rester quelques jours de plus, jusqu’à ce qu’un autre bâtiment soit trouvé», indique jeudi le porte-parole de la Plateforme, Mehdi Kassou. Plus de 350 migrants risquent de rejoindre les centaines d’autres qui dorment dehors chaque nuit.