Uccle: des centaines d’enfants au Véloce

Le Véloce s’est encore achevé de façon très positive cette année. Cette rencontre cycliste a accueilli des centaines d’enfants ucclois.

Mercredi, des centaines d’enfants d’écoles uccloises ont enfourché leur vélo pour un jeu de piste à travers la commune. Cette action, organisée par la Commune en partenariat avec le GRACQ, a pour but de sensibiliser à la pratique du vélo dès le plus jeune âge. La commune remercie la police, les ACS et les enseignants pour leur aide.