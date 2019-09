Une fête du bien-être animal organisée à Anderlecht

Ce samedi 28 septembre, la commune d’Anderlecht organise une après-midi festive au parc Astrid sur le thème des animaux de la ferme, à l’initiative de l’échevine du Bien être animal Nadia Kammachi (Ecolo).

L’occasion de se divertir et de découvrir les différentes associations invitées. Les ASBL protectrices d’animaux situées à Anderlecht, Help Animals, Veeweyde et la Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux, seront présentes pour répondre à toutes vos questions. Venez à la rencontre de divers animaux provenant de deux fermes pédagogiques Happy Farm et celle du parc Maximilien.