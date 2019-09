Les «canaris casqués» font de la prévention pour les cyclistes

Sensibiliser les cyclistes à être visibles et casqués, c’est la mission première de Jean-Cédric Bienfait avec son association «Les canaris casqués». Il souhaite également travailler sur le vivre ensemble sur les routes bruxelloises entre les différentes usagers. Explications.

Depuis plusieurs années, Jean-Cédric et sa famille réalisent leurs déplacements principalement à vélo. Aujourd’hui, la famille s’investit dans une association baptisée « les canaris casqués » dont le but est de faire de la prévention afin que les cyclistes soient le mieux équipés possible. « Fin 2018, mon fils a été renversé par une voiture sur le rond point Montgomery.