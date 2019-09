Billy Bike double sa flotte à Bruxelles

La plateforme bruxelloise de vélos électriques partagés Billy Bike double sa flotte, pour atteindre 600 vélos dans 14 communes de la capitale, annonce-t-elle vendredi.

Depuis son lancement en janvier dernier, la flotte est donc progressivement passée de 150, puis 300, à 600 vélos. Ceux qui viennent renforcer l’offre sont les nouveaux modèles, plus petits, plus légers et équipés d’une selle réglable d’une seule main ainsi que deux freins à main sur le guidon.