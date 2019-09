Jette-Ganshoren: un duel au sommet… inattendu!

Avec chacun dix points au compteur, Jette et Ganshoren se partagent la tête du championnat et se retrouvent pour un match au sommet ce samedi soir. Mais, si le calme semble de mise du côté des Verts, la situation est plus agitée du côté des Jaune et Bleu qui ont licencié leur entraîneur le week-end dernier

Bien malin qui aurait pu prédire il y a de cela quelques mois que le RSD Jette et le FC Ganshoren s’affronteraient dans un match au sommet après cinq journées de championnat. Car la saison passée a été délicate pour les deux clubs du nord-ouest de Bruxelles. Surtout pour les Ganshorenois qui ont bien cru qu’ils allaient faire la bascule en P1 et qui se sont finalement sauvés de justesse.