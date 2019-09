Manneken-Pis rhabillé sur les boîtes de Monopoly aux Etats-Unis

La pudibonderie américaine n’est plus à démontrer. Et Manneken-Pis risque d’en faire les frais. La version américaine du Monopoly de Bruxelles devrait être censurée aux Etats-Unis. Et le «Ketje» de Bruxelles devrait aller se rhabiller.

Selon Bruzz et Gazet van antwerpen, les Américains ne veulent pas de la représentation de Manneken-Pis sur les boîtes du Monopoly de Bruxelles. Pas dans l’attitude qu’on lui connaît en tout cas. Manneken-Pis sera donc affublé d’un maillot jaune et bleu rappelant les couleurs de Bruxelles.