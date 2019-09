Demandez le programme de la journée sans voiture à Bruxelles

Dimanche, la région bruxelloise sera, entre 9h30 et 19h, le terrain de jeu des cyclistes et des piétons. De nombreuses activités sont organisées dans différentes communes. Voici une liste non exhaustive.

Les voitures restent au garage ce dimanche. Piétons et cyclistes prennent possession de l’espace public lors de la journée sans voiture. Pour l’occasion, une série d’activités seront organisés dans l’ensemble de la Région bruxelloise. Plusieurs villages de la mobilité sont installés dans différentes communes bruxelloises.