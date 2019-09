Basket: retard à l’allumage pour le Brussels

Pour sa deuxième sortie du championnat, le Brussels comptait lancer sa saison à Limburg. Au terme d’un match disputé, les Bruxellois ont essuyé un second revers et débutent, comme l’an dernier, par deux défaites. Et ce, malgré le très grand match de Jonathan Augustin-Fairell, dans tous les bons coups.

Limburg 104