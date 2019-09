L’échevin Rik Jellema: «Je n’aime pas la voiture en ville»

Échevin à Etterbeek depuis 2012, Rik Jellema (Groen) a hérité en 2018 de la Mobilité et des Travaux publics, de la Gestion des bâtiments publics et des Contrats de Quartier durable. Il livre ici ses grands plans pour développer l’usage du vélo sur sa commune afin, notamment, «d’avoir un air plus pur».

Vous vous déplacez beaucoup à vélo ?