Lahy au cabinet Moureaux, l’opposition s’interroge sur son statut

Ancienne cheffe de cabinet de Philippe Moureaux quand il était bourgmestre de Molenbeek et ancienne cheffe de cabinet du ministre-président Rudi Vervoort, Sylvie Lahy vient d’être nommée au poste de directeur au cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) à Molenbeek. Elle sera en charge des matières de Police, de Prévention et de Sécurité. Si cette nomination n’est pas très surprenante, c’est son grade comme A7 qui fait réagir les conseillers communaux de l’opposition Karim Majoros (Ecolo) et Ahmed El Khannouss (cdH).

« Le grade A7, c’est plus que la majorité des chefs de service de l’administration communale de Molenbeek où la plupart des chefs de service sont A5 ou A6. Le chef de cabinet de l’ancienne bourgmestre était A6. Ici, on est au dessus sans justification particulière. Cela s’est fait sans discussion au conseil communal notamment sur la question budgétaire.