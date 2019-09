Inauguration, à Anderlecht, du «quartier le vert de la Région»

Le bourgmestre d’Anderlecht Eric Tomas et le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz ont inauguré, dimanche, «le quartier le plus vert de la Région bruxelloise» situé rue de la Prose à Anderlecht. Ce quartier est celui qui compte le plus grand nombre de panneaux solaires installés en 2019 dans le cadre du programme Brusol.

Au total, un millier de ménages bruxellois ont souscrit à ce programme qui prévoit l’installation gratuite de panneaux solaires par la société EnergyVision.