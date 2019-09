Ixelles: des riverains s’opposent à un projet immobilier

Une demande de permis d’urbanisme a été introduite à Ixelles pour rénover lourdement et démolir partiellement deux immeubles de bureaux comportant en partie du logement sur une parcelle traversante, afin de reconvertir l’entièreté du site en logements (59 appartements et 8 maisons). Le projet baptisé «Quartier Chatelain» est situé rue de l’Aqueduc 116 et prévoit également de réaménager le parking existant en sous-sol.

Une centaine de riverains des rues Armand Campenhout et de l’Aqueduc se mobilisent pour s’opposer à ce projet qu’ils considérent comme « démesuré et inadéquat. »