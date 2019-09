Thomas s’est fait agresser alors qu’il était à vélo

Thomas, un cycliste, a été agressé ce vendredi matin dans le quartier de la chaussée de Haecht dans la commune de Saint-Josse.

« Juste avant 7h, je roulais sur la rue du Méridien à vélo. Une camionnette me dépassait à vive allure et a failli me renverser, ne laissant pas plus de 5 à 10 cm de distance. La distance légale est d’un mètre. Le chauffeur avait l’hôpital comme destination, juste comme moi », explique-t-il sur la page Facebook 1030/0, avant que l’histoire ne dérape.