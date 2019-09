Contre Westerlo, Ferber a débloqué son compteur avec l’Union

Après un maigre deux sur neuf, les Saint-Gillois ont renoué avec la victoire à Westerlo. Un succès qui leur permet de rester dans le coup pour le gain de la première tranche. Auteur du second but des siens, celui de la victoire, Roman Ferber savourait.

« Cette victoire nous fait du bien. On voulait prendre les trois points après trois semaines de frustration. Et au vu du déroulement du match, nous les avons mérités. C’était une rencontre compliquée face à une bonne équipe. Mais nous avons su faire preuve de cohésion. La défense a été solide et toute l’équipe a su faire preuve d’une grande solidarité. Elle n’a pas compté ses efforts. »