Une convention entre Anderlecht et hub.brussels pour le commerce

La commune d’Anderlecht vient de signer une convention avec hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise.

Cette nouvelle collaboration avec l’agence régionale hub.brussels – dont l’objectif est d’accompagner les commerçants et candidats entrepreneurs via une série de conseils, services et outils gratuits – permettra à Anderlecht de donner un coup d’accélérateur à la dynamisation et au renouvellement de ses commerces.