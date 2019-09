Angèle enfile ses baskets pour la bonne cause

La jeune chanteuse bruxelloise, Angèle s’engage auprès des enfants atteints de cancer. Ce 29 septembre, elle participera à une course «Run to kick». Cet événement, qui aura lieu à l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort, est organisé par la fondation KickCancer. L’objectif est de récolter un maximum de fonds pour faire avancer la recherche sur le cancer des enfants.

Kickcancer organise la 2e édition de Run to Kick. Cette année, Angèle fera honneur d’y participer. Elle y courra et remettra des médailles aux participants. Pour cette occasion, l’hippodrome se transformera pour la bonne cause en village dans lequel de nombreuses activités seront organisées. Des prix seront aussi décernés aux personnes qui récolteront le plus de fonds.