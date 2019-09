Inauguration à Jette de la plus grande rue scolaire de Bruxelles

Ce lundi 23 septembre la première rue scolaire de Jette a été inaugurée en présence de la ministre Elke Van den Brandt (Groen), du bourgmestre Hervé Doyen (LBJ) et de l’échevine en charge de la mobilité urbaine et de la qualité de l’air Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen). Elle est situé Verbeyst à côté du collège Saint-Pierre (primaire et secondaire) et de son équivalent néerlandophone.

Pour la durée de la phase test, tous les matins entre 8h et 8h50, la rue sera uniquement accessible pour les cyclistes, piétons, et véhicules de service. Ceci pour une période de trois mois. Après cette phase-test aura lieu un moment d’évaluation avec les écoles, les parents, les riverains et la Stib.