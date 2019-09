Philippe Close déterminé à résoudre les problèmes du piétonnier

La situation constatée la nuit sur le piétonnier du centre de la capitale sur le plan des nuisances en tous genres est inacceptable «tant en termes d’image que de service à la population. Nous n’allons rien lâcher car nous voulons y mettre un terme. La détermination du corps de police et des services sociaux est entière», a affirmé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS).

Celui-ci a fait état d’une hausse sensible du nombre d’arrestations judiciaires et sanctions administratives au cours des huit premiers mois de l’année. M. Close était interpellé par des conseillers communaux des différentes formations de l’opposition (C. Barzin - MR; M. Vanden Borre - N-VA; E. Ampe - Open Vld; B.