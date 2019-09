500.000 euros pour booster l’utilisation du vélo à Bruxelles

Quatre projets destinés à améliorer les infrastructures pour les cyclistes bénéficient d’un soutien du Fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin. C’est la deuxième sélection de ce Fonds, qui veut inciter davantage de personnes à se déplacer à vélo dans et vers la capitale. Pour cette sélection, le Fonds Bikes in Brussels a accordé un soutien total de plus de 500.000 euros.

Le Fonds Bikes in Brussels a vu le jour fin 2018 afin de favoriser l’essor du vélo à Bruxelles. Son objectif est de diminuer le nombre de files à Bruxelles afin d’avoir un air plus sain et une ville plus agréable.