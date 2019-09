Be Burger se décline également en végétarien

La chaîne Be Burger a décidé de se lancer dans le défi écologique. À côté des traditionnels burgers à base de viande de bœuf, Be Burger décline l’ensemble de sa carte en une version végétarienne. L’enseigne trouve également des alternatives aux canettes, pailles en plastique et emballages de burgers en papier paraffiné et soutien la plantation d’arbres à Madagascar.

La chaîne de burger appelé Be Burger n’est plus à présenter. Avec 7 établissements dont 4 en région bruxelloises et les trois autres en périphérie, Be Burger a réussi à devenir une référence en matière de burgers à Bruxelles. Mais depuis quelques mois, Be Burger a également décidé de proposer une version de ses burgers 100 % végétarienne afin de s’engager dans le défi écologique.