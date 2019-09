Parcours conté pour les tout-petits jusqu’au 6 octobre

La commune de Saint-Gilles via son échevine de la Petite enfance Yasmina Nekhoul a lancé le week-end passé la 18e édition du parcours conté pour les bambins de la commune et d’ailleurs.

Les prochains rendez-vous de marionnettes, de contes ou de chants auront lieu dans des crèches communales ou des lieux publiques les 28 et 29 septembre et les 5 et 6 octobre. Le mot d’ordre cette année encore tant pour les petits et les grands : s’amuser, se divertir et rêver.