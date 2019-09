7 et 3 ans requis contre les parents d’Angelo

Jonathan S. et Barbara H., les parents du petit Angelo décédé en 2015, ont comparu ce mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils risquent respectivement 7 ans de prison ferme et trois ans avec sursis pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner à Laeken. L’enfant de trois mois présentait des fractures sur tous les membres

Le beau-père et de la mère d’Angelo, un bébé de trois mois décédé du syndrome du bébé secoué en janvier 2015, ont comparu ce vendredi devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles.