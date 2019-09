Les ex-ministres bruxellois conservent un ou deux collaborateurs

C’est une disposition peu connue mais tous les ex-ministres, secrétaires d’État et présidents d’assemblée ont le droit de conserver deux collaborateurs durant la législature suivante. C’est le cas de 6 membres du gouvernement bruxellois sortant, du ministre «communautaire» ainsi que des présidents d’assemblée.

La pratique n’est pas neuve, elle est même organisée au sein de chaque niveau de pouvoir. À l’instar des présidents américains ou français en fin de mandat, et à une échelle nettement plus modeste, tous les ministres et secrétaires d’État régionaux peuvent conserver deux collaborateurs et cela, durant toute la législature suivante, soit durant 5 ans.