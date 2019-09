Une première rue scolaire à Saint-Gilles devant l’école De Bron

Le lundi 30 septembre, la commune de Saint-Gilles inaugurera sa première rue scolaire en collaboration avec l'école De Bron. La rue de la Source sera donc temporairement fermée à la circulation motorisée au début et à la fin des cours.

Plus précisément, une barrière mobile sera placée au début de la rue pour interdire l’accès aux voitures, motos et cyclomoteurs. L’intégralité de la voirie ne sera donc réservée qu’aux piétons et aux cyclistes.