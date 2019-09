Opération de prévention pour contrôler cyclistes et trottinettes

La zone de police Montgomery mène depuis lundi et jusque dimanche des actions de sensibilisation et des contrôles visant le respect du code de la route par les cyclistes et utilisateurs de trottinettes, ont annoncé mardi les autorités communales de Woluwe-Saint-Lambert.

Si celles-ci affirment encourager les modes de déplacement dits doux, elles ne peuvent plus tolérer qu’ils menacent parfois la sécurité des usagers les plus faibles. L’abandon de ces engins sur les trottoirs est aussi une forme de violence faite aux personnes qui ne peuvent plus y circuler en sécurité, affirme un communiqué de la commune bruxelloise.