La voiture d’une candidate de The Voice vandalisée à Bruxelles

Janna Salhoume, une ancienne candidate de The Voice Vlaanderen, a poussé un cri d’alarme ce mercredi via les réseaux sociaux et nos confrères de Bruzz. La jeune femme s’est vue vandaliser son véhicule à trois reprises ces deux derniers mois à Bruxelles.

« Chaque fois, c’est une vitre brisée en un millier d’éclats de verre sur le sol, des effets personnels dérobés, des traces de sang sur les sièges, mais surtout un sentiment d’impuissance et de frustration. Trois fois je me suis tenue dans la rue en pleurant, impuissante, j’étais clouée au sol, emplie de colère alors que d’autres allaient travailler », écrit-elle sur Facebook.