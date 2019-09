Le combi-car d’application pour Liège-RWDM

La rencontre qui a lieu le 6 octobre prochain entre le FC Liège et le RWDM se jouera à guichets fermés et le prix des places sera plus cher.

Les supporters molenbeekois qui voudront faire le déplacement devront donc passer par le combi-car. Cette mesure est prise par la police et la Ville de Liège qui considèrent ce match comme étant à risques. Le prix des tickets en tribune debout sera de 12 euros et de 18 euros en tribune assise, soit deux euros plus cher que d’habitude. Cela est autorisé quatre fois par saison.