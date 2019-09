Prison de Saint-Gilles: «la tension est redescendue»

L’acheminement et la préparation des prévenus suspendus mercredi à la suite d’un mouvement de protestation du personnel ont repris normalement leur cours jeudi matin à la prison de Saint-Gilles, a indiqué Laurent Lardinois, secrétaire régional CGSP. Le service adapté en fonction du nombre d’agents pénitentiaires disponibles se met en place, comme décidé mercredi par la direction locale et les représentants syndicaux pour faire face au manque de personnel et à la surpopulation carcérale. Une évaluation sera faite début octobre.

Ce régime adapté sera mis en oeuvre en essayant de garantir au maximum les droits des détenus et d’assurer des conditions de travail décentes pour les agents pénitentiaires. Concrètement, si le personnel est présent en suffisance, l’ensemble des services aux détenus sera assuré.