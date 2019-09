Vos loisirs du week-end: festival gourmand et course solidaire

Chaque semaine, la rédaction de La Capitale sélectionne pour vous une série d’activités à réaliser à Bruxelles, adaptée pour tous les publics. Ce week-end, le Brussels Food Festival s’étalera sur trois jours pour la joie des plus gourmands. Une course solidaire ainsi qu’un marché gratuit sont deux autres des cinq activités qu’on vous propose pour ce dernier week-end de septembre.

Pour ce dernier week-end de septembre, le choix d’activités à réaliser est donc large, vous pouvez faire la fête à l’Allée du Kaai ce samedi 28 septembre, manger un bout au Brussels Food Festival pour ne pas avoir à cuisiner et brûler les excès dimanche matin au Bois de la Cambre pour la course « Race for the cure », et vous ferez encore un geste solidaire