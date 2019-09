Un nouveau trio à la barre de la régionale Ecolo Bruxelles

Les militants d’Ecolo Bruxelles ont désigné une nouvelle équipe de coprésidents régionaux ce mercredi soir. Marie Lecocq, députée régionale, Emre Şumlu, conseiller communal à Molenbeek et Vincent Vanhalewyn, premier échevin à Schaerbeek succèdent ainsi à Rajae Maouane, Barbara de Radiguès et Guillaume Defossé à la tête d’une des plus grosses régionales d’Ecolo.

« Les membres ont choisi de miser sur une équipe qui représente à la fois la diversité de la population bruxelloise et un ancrage local fort sur le territoire régional. Mais aussi de miser sur un projet ambitieux et rassembleur », estime Ecolo dans un communiqué.