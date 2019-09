Le secteur des taxis bruxellois veut réduire ses émissions de CO2

Dans la foulée de la semaine de la mobilité, la Fédération belge des taxis (FeBeT) a mené une action mercredi après-midi sur la place du Luxembourg. Cette dernière visait à sensibiliser les employés du secteur taxi à l’utilisation de véhicules zéro émissions.

Deux types de technologies ont été présentés à la presse, au monde politique et aux membres du secteur : un taxi à pile à combustible alimentée par hydrogène et un véhicule adapté au transport de personnes à mobilité réduite lui aussi 100 % zéro émission, alimenté par batteries. Ces deux véhicules étaient une Toyota à hydrogène classique et une Nissan à batterie équipée PMR.