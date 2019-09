Il est déconseillé aux automobilistes qui souhaiteraient se rendre dans le centre de Bruxelles de se diriger vers le tunnel du Cinquantenaire. Celui-ci est actuellement fermé pour cause d’incident.

Le tunnel Loi et Cinquantenaire, qui passe sous le parc du Cinquantenaire et débouche sur la rue de la Loi, est fermé à la circulation. Cette voie qui mène au centre de Bruxelles est fermée pour cause d’incident, écrit Bruxelles Mobilité sur Twitter.