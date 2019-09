Un Louis Delhaize braqué sept fois en 6 mois à Bruxelles (vidéos)

Ces six derniers mois, le Louis Delhaize situé sur le quai des Péniches à Bruxelles a été la cible de sept braquages et effractions. Un énième fait a eu lieu mercredi soir. Les deux gérants sonnent le tocsin. Ils interpellent le politique afin que des mesures rapides et concrètes soient prises pour sécuriser le quartier, notamment par une présence policière accrue et un meilleur éclairage public.

Un panneau en bois recouvre désormais la porte d’entrée du Louis Delhaize, situé le long du canal sur le quai des Péniches à Bruxelles. Mercredi soir des individus sont entrés par effraction. Le samedi précédant, un homme armé d’une machette a braqué les employés. En l’espace de six mois, l’enseigne a été la cible de sept braquages et cambriolages.