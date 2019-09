Bruxelles-Ville: le Cheval Marin va fêter ses 1 an

Ça va être la grosse fête.

Le Cheval Marin, situé dans un édifice datant du 17e siècle au croisement du quai aux Briques et de la rue du Marché aux porcs à Bruxelles, a rouvert ses portes après d’importantes rénovations et de nombreuses années d’abandon. Aux manettes de ce projet, deux aficionados des soirées bruxelloises, Jalal et Johnny, patrons entre autres du Café la Pompe à Saint-Gilles.