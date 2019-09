Saint-Gilles: une brochure sur les statues de la maison communale

Les sculptures de la façade de l’hôtel de ville de Saint-Gilles ont droit à leur brochure.

La commune de Saint-Gilles vient d’éditer une nouvelle brochure intitulée : « Les sculptures de la façade de l’hôtel de ville de Saint-Gilles ». Le splendide bâtiment érigé entre 1900 et 1904 et conçu par l’architecte Albert Dumont est orné de 38 statues et sculptures.