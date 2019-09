Ixelles: pas moins de 50 dépôts clandestins relevés en un mois

La partie occidentale du pays. : Éclaircies et généralement sec. La partie orientale du pays : Très nuageux avec des périodes de pluies. Partie centrale du pays : Très nuageux avec des périodes de pluies. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies.

06h 14°C 11 km/h 08h 14°C 17 km/h 10h 15°C 23 km/h 12h 17°C 26 km/h 14h 19°C 27 km/h 16h 19°C 26 km/h 18h 18°C 22 km/h 20h 16°C 20 km/h 22h 15°C 26 km/h