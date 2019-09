Saint-Gilles: inauguration de la Recyclerie sociale

Le concept est simple et complètement dans l’air du temps. «La Recyclerie sociale collecte, trie et répare les encombrants, c’est-à-dire tout objet d’ameublement ou de décoration dont un citoyen souhaite se débarrasser. Ces objets, remis à neuf, sont ensuite vendus via le magasin social», explique Caroline Joris, coordinatrice du projet pour la commune de Saint-Gilles.

La Recyclerie sociale est nichée dans le bas de Saint-Gilles au niveau de la rue de Belgrade, à deux pas de l’avenue Fonsny. Le bâtiment dit « VDS » a été acheté fin 2017 sur fonds propres par la commune pour 2,4 millions d’euros. Le projet de Recyclerie sociale est le fruit d’une collaboration entre la commune, Bruxelles-Environnement et l’ASBL Groupe One.