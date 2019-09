Ouriaghli, président de St-Pierre, pas une bonne idée, juge le MR

Le MR dit avoir appris la désignation de Mohamed Ouriaghli (PS), député régional et ex-échevin du Logement, à la présidence de l’hôpital Saint-Pierre. «Pour rappel, le 21 juin dernier, l’ancien échevin de la Ville était inculpé pour corruption passive et infraction sur les marchés public dans le cadre du dossier Gial», rappellent Frédérique Ries (MR) et Geoffroy Coomans (MR), actuels présidente et vice-président du CHU Saint-Pierre. «Il ne s’agit pas de contester la présomption d’innocence, mais de s’interroger sur le choix posé par les socialistes de Bruxelles» Et, dans leur communiqué commun, ils ajoutent.

« Après le scandale du Samusocial qui a mis fin en 2017 à la présidence inoubliable de Pascale Peraita (PS), il eut été avisé, et même moralement impératif de porter à la barre de ce fleuron de nos hôpitaux bruxellois quelqu’un à qui la justice ne réclame pas de comptes. »