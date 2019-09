34 nouveaux logements pour les situations d’urgence à Forest

Le territoire de la commune de Forest va accueillir un nouveau projet immobilier, rue du Delta. Celui-ci verra le jour d’ici la fin de l’année 2020. Son nom: Calico (Care and living in community). Son but est de promouvoir des logements dédiés aux personnes en situation d’urgence mais aussi de développer un nouveau mode de savoir-vivre à Bruxelles. Il est initié par le service logement de la Région Bruxelloise en partenariat avec trois ASBL. Ce projet comptera 34 futurs appartements.

Le service logement de la Région Bruxelloise est à la base du projet Calico qui comprend 34 logements d’urgence rue du Delta dans le quartier du Bervoets. Ensuite trois ASBL viennent se greffer au cœur du nouveau concept d’habitation. La première ASBL Community Land Trust (CLT) est propriétaire du terrain sur lequel les logements sont en construction. Elle possède un tiers des logements.