Les terroristes Abrini et Dahmani aussi poursuivis pour recel

Deux noms tristement connus de l’antiterrorisme belge et français, de Mohamed Abrini et Ahmed Damani, étaient cités avec une troisième personne ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils y sont poursuivis dans un dossier de 2015 estampillé «recel». Deux ans de prison ont été requis. Abrini et Dahmani sont suspectés d’avoir «joué» les logisticiens dans l’organisation des attentats de Paris.

Le tristement célèbre « homme au chapeau », Mohamed Abrini, était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles ce vendredi. Parmi les inculpés du dossier figure notamment Ahmed Dahmani, un ami de longue date du Molenbeekois.