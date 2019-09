Tour&Taxis: La Ville ne veut pas doubler l’entrée autos

La société T&T (Extensa) a introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de la Ville de Bruxelles afin de supprimer sur près de 30 mètres le mur du site de Tour&Taxis, du côté avenue du Port (au 86C) afin d’élargir l’espace d’entrée et de permettre la création de deux fois deux bandes de circulation pour les voitures à cet endroit. «Mais la commission de concertation a remis un avis défavorable à cette demande», nous explique l’échevine de l’Urbanisme Ans Persoons (sp.a)

« Avec une bande de circulation entrante et une bande sortante, il y a déjà conflit avec cyclistes et piétons à cet endroit. La Ville de Bruxelles, tout comme la Région, veut enlever le parking en surface à cet endroit. Et on veut plutôt favoriser le passage des piétons et des cyclistes. » L’avis rendu par l’instance urbanistique le précise d’ailleurs bien.