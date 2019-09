L’agent Clément Éboué sous mandat d’arrêt à Bruxelles !

Clément Éboué, l’agent de joueurs et de matches agréé par l’URBSFA (Union Royale Belge des Sociétés de Football Association) et la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) qui avait été arrêté ce jeudi à Bruxelles, a été «placé ce vendredi sous mandat d’arrêt des chefs d’abus de confiance, escroquerie et blanchiment», a indiqué Wenke Roggen, porte-parole du parquet fédéral.

Cet ancien footballeur professionnel camerounais est – pour rappel – entre autres accusé d’avoir détourné le demi-million d’euros d’un investisseur grâce à une ASBL fantôme « Bruxelles Football Académie » qui n’était en réalité qu’une boîte aux lettres de l’avenue Louise où aucun joueur professionnel n’a jamais pu se former !