Plus de 3 semaines sans ascenseur à Schaerbeek!

Les habitants du logement social, situé 100 rue Henri Evenepoel à Schaerbeek, n’ont plus d’ascenseurs depuis le 9 septembre. Le bâtiment possède huit étages et beaucoup de locataires âgés et en situation de handicap ou de maladie ne peuvent plus se déplacer. Les immeubles 98 et 100 sont insalubres. De l’amiante a même été détecté.