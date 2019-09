Brussels: un premier succès qui fait du bien

le Brussels a dû batailler face à une équipe liégeoise à nouveau privée de ses joueurs étrangers (77-62). Encore menés à l’entame des dix dernières minutes, les joueurs de la capitale ont fait la différence dans le dernier quart-temps, remporté 20-7 grâce à un excellent David Bell, auteur de 19 points dont cinq paniers à trois points

Après la désillusion à domicile face à Malines et la déception à Limburg la semaine passée, le Brussels a décroché sa première victoire de la saison (77-62 face à Liège) non sans mal. « On essaie toujours de se trouver, cela vient lentement mais sûrement. On doit être plus constants », explique David Bell.