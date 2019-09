Woluwe-St-Lambert et Bruxelles testeront les cartes à empreintes

Le conseil des ministres a adopté vendredi en affaires courantes l’arrêté royal qui permet l’entrée en vigueur de la loi sur l’enregistrement des empreintes digitales sur les cartes d’identité et les cartes d’étranger. Le texte est envoyé au Conseil d’Etat et reviendra en seconde lecture. Vingt-cinq communes seront concernées par une phase test, dont deux communes bruxelloises. A Bruxelles, il s’agit des communes de Woluwe-Saint-Lambert et de Bruxelles-Ville.

La loi est controversée. Une étude du groupe de recherche Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) de la KU Leuven a qualifié le dispositif d' « obscur, superflu, disproportionnel et particulièrement risqué ». La commission Vie privée a rendu un avis négatif. Un recours a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle.